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РИА Новости

Суд арестовал стрелявшего в росгвардейцев жителя Тюмени

15:28, 12 августа 2019
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© Фото : Следственный отдел по Калининскому округу города ТюменьНа улице Интернациональной города Тюмени велосипедист обстрелял двух сотрудников Росгвардии
На улице Интернациональной города Тюмени велосипедист обстрелял двух сотрудников Росгвардии
© Фото : Следственный отдел по Калининскому округу города Тюмень
На улице Интернациональной города Тюмени велосипедист обстрелял двух сотрудников Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Житель Тюмени арестован за стрельбу из травматического пистолета в сотрудников Росгвардии, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал РИА Новости, что в ночь на 10 августа в Тюмени неизвестный при приближении к нему сотрудников ведомства кинул в их сторону "неизвестный предмет и открыл огонь из оружия", ранив росгвардейца. Ответным огнем мужчина был ранен и задержан.
"Предъявлено обвинение 49-летнему жителю города Тюмени в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)... Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 10 августа двое сотрудников Росгвардии остановили для проверки подозреваемого, который ехал на велосипеде. Мужчина бросил велосипед и скрылся в лесополосе. На требования правоохранителей выйти и показать документы злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. Один из сотрудников был ранен. В ответ росгвардейцы применили табельное оружие. Подозреваемый был ранен в ногу. При досмотре у мужчины изъяли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты.
Александр Царегородцев, который был ранен при исполнении служебных обязанностей, в больнице города Сургут. 2 августа 2019
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