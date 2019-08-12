Суд арестовал стрелявшего в росгвардейцев жителя Тюмени

© Фото : Следственный отдел по Калининскому округу города Тюмень На улице Интернациональной города Тюмени велосипедист обстрелял двух сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Житель Тюмени арестован за стрельбу из травматического пистолета в сотрудников Росгвардии, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал РИА Новости, что в ночь на 10 августа в Тюмени неизвестный при приближении к нему сотрудников ведомства кинул в их сторону "неизвестный предмет и открыл огонь из оружия", ранив росгвардейца. Ответным огнем мужчина был ранен и задержан.

"Предъявлено обвинение 49-летнему жителю города Тюмени в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)... Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.