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РИА Новости

"Вали за бугор". В Сети высмеяли закиданного яйцами Порошенко

15:29, 12 августа 2019
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Интернет-пользователи высмеяли бывшего президента Украины Петра Порошенко, которого забросали яйцами после допроса в Государственном бюро расследований.
"Жаль не навозом", — пошутили в комментариях к ролику на YouTube.
"Это ж просто праздник какой-то! Хотя яйца сейчас в цене. Лучше использовать тухлые помидоры", — отметил Сергей Стрельник.
"Всенародная любовь", — написала Ludmila F.
Не обошлось без шуток ниже пояса.
Экс-президент Украины П. Порошенко вызван на допрос
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"Наконец-то он с яйцами", — говорится в комментарии @vovazolin.
Другие назвали происходящее около здания ГБР "цирком" и "сумасшедшим домом".
"Петя, вали за бугор", — прокомментировал ситуацию Михаил.М.
Часть пользователей сочла унизительным то, что в массовке, выкрикивавшей лозунги в поддержку Порошенко, были его дети.
"Порошенко привел на допрос в ГБР двух дочек и младшего сына с плакатами. "Не обижайте нашего папаньку", — написала Колядка.
"Массовка обходилась все дороже, и тут его взгляд упал на детей", — высказалась Елена Лукаш.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
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В понедельник Порошенко допрошен в ГБР по делу о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала "Прямой". Как сообщил журналистам адвокат экс-президента Игорь Головань, политик также дал дополнительные показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". По его словам, бывший глава государства проходит свидетелем по трем делам, сегодня ему сообщили еще об одном.
Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения. Выступая на съезде партии "Европейская солидарность", экс-президент заявлял, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
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