"Вали за бугор". В Сети высмеяли закиданного яйцами Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Интернет-пользователи высмеяли бывшего президента Украины Петра Порошенко, которого забросали яйцами после допроса в Государственном бюро расследований.

"Жаль не навозом", — пошутили в комментариях к ролику на YouTube.

"Это ж просто праздник какой-то! Хотя яйца сейчас в цене. Лучше использовать тухлые помидоры", — отметил Сергей Стрельник

"Всенародная любовь", — написала Ludmila F.

Не обошлось без шуток ниже пояса.

"Наконец-то он с яйцами", — говорится в комментарии @vovazolin

Другие назвали происходящее около здания ГБР "цирком" и "сумасшедшим домом".

"Петя, вали за бугор", — прокомментировал ситуацию Михаил.М

Часть пользователей сочла унизительным то, что в массовке, выкрикивавшей лозунги в поддержку Порошенко, были его дети.

"Порошенко привел на допрос в ГБР двух дочек и младшего сына с плакатами. "Не обижайте нашего папаньку", — написала Колядка

"Массовка обходилась все дороже, и тут его взгляд упал на детей", — высказалась Елена Лукаш

В понедельник Порошенко допрошен в ГБР по делу о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала "Прямой". Как сообщил журналистам адвокат экс-президента Игорь Головань, политик также дал дополнительные показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". По его словам, бывший глава государства проходит свидетелем по трем делам, сегодня ему сообщили еще об одном.