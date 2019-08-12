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РИА Новости

Подвиг погибших сотрудников "Росатома" войдет в историю, заявил Лихачев

15:27, 12 августа 2019
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© REUTERS / STRINGERКПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
© REUTERS / STRINGER
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подвиг погибших при ЧП в Архангельской области сотрудников Российского федерального ядерного центра войдет в историю атомной отрасли РФ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии прощания с погибшими, прошедшей в понедельник в Сарове.
"Я выражаю глубокие соболезнования семьям и коллегам наших погибших товарищей. Мы всегда будем помнить о них, их имена и их подвиг станут неотъемлемой частью истории атомной отрасли", - сказал Лихачев. Его слова приведены в сообщении Росатома.
"Мы глубоко скорбим вместе с семьями наших погибших товарищей", - добавил Лихачев. По его словам, горе семей погибших сотрудников "безмерно". "Но мы не оставим вас наедине с вашей бедой. Семьи и дети наших коллег – это теперь ответственность Росатома. Мы будем вам помогать всегда и во всем. Рассчитывайте на нас", - пообещал глава госкорпорации.
Ранее директор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) Валентин Костюков заявил, что сотрудники ядерного центра пытались предотвратить аварию.
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
11 августа, 21:27Ядерные технологии
Погибшие сотрудники Саровского ядерного центра пытались предотвратить взрыв
На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Ещё три представителя саровского ядерного центра получили ранения.
В Сарове в воскресенье объявлен двухдневный траур в связи с гибелью пятерых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Как отмечается в постановлении городской администрации, они погибли "при выполнении задания государственного значения".
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
11 августа, 19:23Ядерные технологии
Погибших сотрудников Саровского ядерного центра представили к госнаградам
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомСаровский ядерный центрАлексей ЛихачевРосатомНижегородская областьРоссияОбщество
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