Подвиг погибших сотрудников "Росатома" войдет в историю, заявил Лихачев

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подвиг погибших при ЧП в Архангельской области сотрудников Российского федерального ядерного центра войдет в историю атомной отрасли РФ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии прощания с погибшими, прошедшей в понедельник в Сарове.

"Я выражаю глубокие соболезнования семьям и коллегам наших погибших товарищей. Мы всегда будем помнить о них, их имена и их подвиг станут неотъемлемой частью истории атомной отрасли", - сказал Лихачев. Его слова приведены в сообщении Росатома.

"Мы глубоко скорбим вместе с семьями наших погибших товарищей", - добавил Лихачев. По его словам, горе семей погибших сотрудников "безмерно". "Но мы не оставим вас наедине с вашей бедой. Семьи и дети наших коллег – это теперь ответственность Росатома. Мы будем вам помогать всегда и во всем. Рассчитывайте на нас", - пообещал глава госкорпорации.

Ранее директор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) Валентин Костюков заявил, что сотрудники ядерного центра пытались предотвратить аварию.

На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Ещё три представителя саровского ядерного центра получили ранения.