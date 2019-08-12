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РИА Новости

В 11 итальянских городах ввели высший уровень метеоопасности из-за жары

14:44, 12 августа 2019
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© AP Photo / Luca BrunoЖара в Милане, Италия
Жара в Милане, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
Жара в Милане, Италия. Архивное фото
РИМ, 12 авг - РИА Новости, Сергей Старцев. Новая, уже четвертая за нынешнее лето волна аномальной жары пришла на Апеннины; в понедельник министерство здравоохранения Италии ввело "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 11 из 27 крупнейших городов страны.
Согласно ежедневному бюллетеню минздрава, речь идет, в частности, о таких административных центрах, как Рим, Флоренция, Болонья, Триест и Перуджа, где ртутный столбик термометра уже в конце прошлой недели вплотную приблизился к 40-градусной отметке. Пока наиболее высокие температуры воздуха отмечаются в северных и особенно в центральных районах страны. Но уже во вторник аномальная жара дойдет и до юга, в частности, высший уровень метеоопасности будет установлен в сицилийском Палермо.
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Присвоение минздравом "красного" уровня погодной угрозы означает наступление чрезвычайной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей". Обычно речь при этом идет о так называемой "волне зноя", несущей с собой не только жару, но также высокую влажность, солнечную радиацию и сильную духоту. В такой ситуации врачи настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в наиболее жаркое время суток и пить как можно больше воды. Медики призывают проявлять особую осторожность всех, кто входит в группу риска, прежде всего пожилых людей, страдающих рядом хронических заболеваний.
Последние изображения Италии, полученные со спутника Европейского космического агентства Sentinel-3, которых в рамках программы "Коперник" осуществляет глобальный мониторинг Земли, показывают, что температура почвы во многих районах страны достигает в эти дни 50 градусов. Речь идет о таких итальянских регионах, как Апулия, Сицилия, Сардиния, Тоскана, Кампания и столичная область Лацио.
Нынешняя "волна зноя" стала уже четвертной с начала лета. Пока же самым "горячим" периодом текущего года в Италии стала последняя неделя июня, когда в некоторых районах были зафиксированы температуры, которых там не наблюдалось с середины 1950-х годов. Тогда жертвами аномальной жары на Апеннинах стали три человека.
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