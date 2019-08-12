Заседание Совета ГД по вмешательству в дела России извне пройдет 19 августа

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Внеочередное заседание Совета Госдумы по ситуации с вмешательством извне во внутренние дела России пройдет 19 августа, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Все думские фракции поддержали предложение о необходимости расследования вмешательства, предложив создать рабочую группу по этому вопросу.

Володин в понедельник, 12 августа, провел рабочую встречу с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, на которой обсуждалась эта инициатива.

"Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны. Принято решение провести 19 августа в 12.00 внеочередное заседание Совета Государственной Думы, на котором мы обсудим этот вопрос. Председателю Комитета по безопасности и противодействию коррупции поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету Государственной Думы по рассмотрению фактов вмешательства", - сказал Володин журналистам.