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РИА Новости

Заседание Совета ГД по вмешательству в дела России извне пройдет 19 августа

14:41, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Внеочередное заседание Совета Госдумы по ситуации с вмешательством извне во внутренние дела России пройдет 19 августа, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Все думские фракции поддержали предложение о необходимости расследования вмешательства, предложив создать рабочую группу по этому вопросу.
Володин в понедельник, 12 августа, провел рабочую встречу с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, на которой обсуждалась эта инициатива.
"Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны. Принято решение провести 19 августа в 12.00 внеочередное заседание Совета Государственной Думы, на котором мы обсудим этот вопрос. Председателю Комитета по безопасности и противодействию коррупции поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету Государственной Думы по рассмотрению фактов вмешательства", - сказал Володин журналистам.
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Также в пресс-службе Госдумы отметили, что на встрече Пискарев проинформировал спикера нижней палаты парламента о подготовке запросов в МИД, в правоохранительные органы и в Роскомнадзор с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России.
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