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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" доведет до конца работу над новым оружием в память об испытателях

14:39, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. "Росатом" доведет до конца работу над новыми образцами вооружений, заявил в понедельник глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В четверг на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.
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"Такие люди – гордость нашей страны, гордость атомной отрасли. Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца. Мы выполним задание Родины, ее безопасность будет надежно обеспечена", - добавил глава Росатома.
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Ядерные технологииВзрыв на полигоне под АрхангельскомАлексей ЛихачевРосатом
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