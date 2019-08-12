"Росатом" доведет до конца работу над новым оружием в память об испытателях

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. "Росатом" доведет до конца работу над новыми образцами вооружений, заявил в понедельник глава "Росатома" Алексей Лихачев.

В четверг на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.