"Росатом" доведет до конца работу над новым оружием в память об испытателях

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. "Росатом" доведет до конца работу над новыми образцами вооружений, заявил в понедельник глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В четверг на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.
"Такие люди – гордость нашей страны, гордость атомной отрасли. Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца. Мы выполним задание Родины, ее безопасность будет надежно обеспечена", - добавил глава Росатома.