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РИА Новости
Новое оружие России

Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72

14:29, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 12 авг - РИА Новости. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу представили новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на Уралвагонзаводе.
Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов продемонстрировал главе военного ведомства новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Каждый из комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение. Один из них - безэкипажная боевая машина с тяжелым вооружением, второй - безэкипажная боевая машина с автоматическими пушками.
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на Уралвагонзаводе, посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
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Новое оружие РоссииТ-72БУралвагонзаводСергей ШойгуРоссияБезопасность
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