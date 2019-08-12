Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 12 авг - РИА Новости. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу представили новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на Уралвагонзаводе.
Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов продемонстрировал главе военного ведомства новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Каждый из комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение. Один из них - безэкипажная боевая машина с тяжелым вооружением, второй - безэкипажная боевая машина с автоматическими пушками.
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на Уралвагонзаводе, посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.