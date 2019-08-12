Прихожане назвали гатчинского священника "неприятным" человеком

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Игумен Фотий (Нечепоренко) был переведен из церкви Успения Пресвятой Богородицы в деревне Большая Вруда в Волосовском районе Ленинградской области из-за того, что был "неприятным и требовательным" настоятелем, рассказали РИА Новости прихожане храма.

Прихожане и ранее жаловались на грубость игумена Фотия (Нечепоренко), который с силой окунал ребенка в купель при крещении в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Гатчинской епархии.

"Неприятный человек. Мы с ребенком решили сходить на Пасху на службу и предварительно освятить куличи. Пришли, игумена Фотия народ ждал долго. Пришел когда, весь в черном, просто водой побрызгал всех и все. Мы с дочерью развернулись и уехали на службу в соседнюю церковь, расположенную в деревне Каложицы. Там отец Константин вел службу, дочь отстояла до утра как на одном дыхании. Два священника - а как небо и земля", - сказала РИА Новости Екатерина Богдан.

По мнению жительницы деревни Большая Вруда Елены Хитровой, несмотря на жалобы, игумен Фотий не понесет наказания за грубый обряд крещения, а продолжит свою работу в другом храме.

"Переведут его в другую церковь, и все. Пусть его Бог судит", - сказала агентству Хитрова.

Как отметил в разговоре с РИА Новости глава муниципального образования Большеврудское сельское поселение Алексей Музалев, число прихожан в церкви Успения Пресвятой Богородицы увеличилось после перевода священника на Гатчину.

"Сейчас в церкви новый батюшка. Вижу, что увеличился приход. Народу стало больше ходить. Народ разное говорит. Таких прямых проблем не было. Требовательным был", - сказал агентству Музалев.