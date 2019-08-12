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РИА Новости

Названа дата рассмотрения иска против родителей, взявших ребенка на митинг

14:17, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Перовский суд Москвы в конце августа приступит к рассмотрению иска прокуратуры, потребовавшей лишить прав родителей, взявших ребенка на несанкционированный митинг 27 июля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Месенко.
"Досудебная подготовка по иску назначена на 28 августа", - сказала пресс-секретарь.
Ольга и Дмитрий Проказовы пришли на не согласованный с властями Москвы митинг, который завершился массовыми задержаниями, с годовалым сыном. Там родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
В понедельник детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что обратится в Генпрокуратуру "с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Проказовых".
Круглый стол на тему: Яркое будущее для детей
6 августа, 20:48РИА Новости
Омбудсмен прокомментировал иск о лишении родительских прав из-за митинга
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Анна КузнецоваПеровский районный суд г. МосквыГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
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