Названа дата рассмотрения иска против родителей, взявших ребенка на митинг

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Перовский суд Москвы в конце августа приступит к рассмотрению иска прокуратуры, потребовавшей лишить прав родителей, взявших ребенка на несанкционированный митинг 27 июля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Месенко.
"Досудебная подготовка по иску назначена на 28 августа", - сказала пресс-секретарь.
Ольга и Дмитрий Проказовы пришли на не согласованный с властями Москвы митинг, который завершился массовыми задержаниями, с годовалым сыном. Там родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
В понедельник детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что обратится в Генпрокуратуру "с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Проказовых".