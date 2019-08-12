Названа дата рассмотрения иска против родителей, взявших ребенка на митинг

Ольга и Дмитрий Проказовы пришли на не согласованный с властями Москвы митинг, который завершился массовыми задержаниями, с годовалым сыном. Там родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".