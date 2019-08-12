По Крымскому мосту с января проехало 2,5 миллиона машин, заявил Аксенов

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. По Крымскому мосту с начала этого года проехало 2,5 миллиона автомобилей, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства в Крыму провел рабочую встречу с руководителем региона, который проинформировал его о социально-экономической ситуации на полуострове, сообщает сайт Кремля.

"По Крымскому мосту с 1 января 2019 года уже на сегодняшний день прошло 2,5 миллиона автомобилей, из них 34 тысячи автобусов и 405 тысяч грузовых автомобилей. Акцент по грузо- и пассажиропотоку практически сместился на Крымский мост на 60%", - доложил Аксенов.

Он отметил, что большая часть отдыхающих сейчас приезжает на курорты Крыма автомобильным транспортом и пассажирскими автобусами.