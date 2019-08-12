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РИА Новости

По Крымскому мосту с января проехало 2,5 миллиона машин, заявил Аксенов

14:07, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивАвтомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. По Крымскому мосту с начала этого года проехало 2,5 миллиона автомобилей, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава государства в Крыму провел рабочую встречу с руководителем региона, который проинформировал его о социально-экономической ситуации на полуострове, сообщает сайт Кремля.
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"По Крымскому мосту с 1 января 2019 года уже на сегодняшний день прошло 2,5 миллиона автомобилей, из них 34 тысячи автобусов и 405 тысяч грузовых автомобилей. Акцент по грузо- и пассажиропотоку практически сместился на Крымский мост на 60%", - доложил Аксенов.
Он отметил, что большая часть отдыхающих сейчас приезжает на курорты Крыма автомобильным транспортом и пассажирскими автобусами.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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Сергей Аксенов (политик)Владимир ПутинКрымКраснодарский крайРоссияОбщество
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