На Украине горняки шахты отказались работать из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Горняки шахты "Капитальная" в Донецкой области Украины отказались приступать к работе, они требуют выплатить долги по заработной плате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Двадцать шесть горняков первой смены шахты "Капитальная" госпредприятия "Мирноградуголь" отказались приступать к работе. К такому шагу они вынуждены были прибегнуть из-за задолженности по заработной плате", - написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, в общем шахтерам госпредприятия "Мирноградуголь" по состоянию на 12 августа задолжали 87 миллионов гривен (около 3,5 миллиона долларов). Он уточнил, что с горняками не рассчитались частично за июнь и полностью за июль.