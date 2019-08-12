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РИА Новости

На Украине горняки шахты отказались работать из-за долгов по зарплате

14:04, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Горняки шахты "Капитальная" в Донецкой области Украины отказались приступать к работе, они требуют выплатить долги по заработной плате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Двадцать шесть горняков первой смены шахты "Капитальная" госпредприятия "Мирноградуголь" отказались приступать к работе. К такому шагу они вынуждены были прибегнуть из-за задолженности по заработной плате", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
По его словам, в общем шахтерам госпредприятия "Мирноградуголь" по состоянию на 12 августа задолжали 87 миллионов гривен (около 3,5 миллиона долларов). Он уточнил, что с горняками не рассчитались частично за июнь и полностью за июль.
Ранее Волынец сообщал, что задолженность по зарплатам горняков государственных украинских шахт составляет почти 40 миллионов долларов. Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
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