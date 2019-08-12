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РИА Новости

Сенатор Климов раскритиковал Оксимирона за участие в митинге в Москве

13:57, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРэп исполнитель Оксимирон на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Рэп исполнитель Оксимирон на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов упрекнул рэпера Оксимирона (Oxxxymiron), прожившего большую часть жизни за границей, в участии в протестной акции в Москве.
Как написал сенатор в своём блоге на сайте Совета Федерации, возглавляемая им комиссия не первый раз обращает внимание на поведение лиц с двойным гражданством на российских политических мероприятиях.
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
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"Так, замеченный на протестном митинге 10 августа рэпер Оксимирон (Oxxxymiron), он же Мирон Фёдоров, большую часть своей 34-летней жизни провел в Западной Европе (главным образом, в Великобритании). Теперь же он "вдруг" решил побороться за права кандидатов в Московскую городскую думу и для этого использовать собственную популярность в деле повышения массовости протестных акций на площади Сахарова", - написал сенатор.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга в центре Москвы в субботу.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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Совет Федерации РФМосковская городская думаАндрей КлимовМоскваОбщество
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