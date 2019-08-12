Порошенко готов пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире

КИЕВ, 12 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил на брифинге в понедельник, что готов пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".

Ранее в понедельник Порошенко прибыл в Госбюро расследований на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Сын и две дочери Порошенко пришли на митинг в поддержку экс-президента к зданию Госбюро.

"Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю их руководству, я не верю в беспристрастность следствия. В то же время на те вопросы, а у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи на "Прямом" канале в прямом эфире" - , сказал Порошенко, трансляцию вел телеканал "112. Украина"

Экс-президент отметил, что предложил это следователю, но у него "не было большого энтузиазма". При этом он отметил, что Госбюро расследований делает попытки терроризировать журналистов. "Еще раз подчеркиваю, я не имею никакого отношения к собственности или управлению "Прямым" телеканалом", - сказал Порошнеко.

Он отметил, что события вокруг телеканала "Прямой" дают основания говорить, что происходит попытка рейдерского захвата канала, инициатором которого является экс-заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.