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РИА Новости

Порошенко готов пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире

13:53, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил на брифинге в понедельник, что готов пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
Ранее в понедельник Порошенко прибыл в Госбюро расследований на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Сын и две дочери Порошенко пришли на митинг в поддержку экс-президента к зданию Госбюро.
"Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю их руководству, я не верю в беспристрастность следствия. В то же время на те вопросы, а у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи на "Прямом" канале в прямом эфире" - , сказал Порошенко, трансляцию вел телеканал "112. Украина".
Экс-президент отметил, что предложил это следователю, но у него "не было большого энтузиазма". При этом он отметил, что Госбюро расследований делает попытки терроризировать журналистов. "Еще раз подчеркиваю, я не имею никакого отношения к собственности или управлению "Прямым" телеканалом", - сказал Порошнеко.
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Он отметил, что события вокруг телеканала "Прямой" дают основания говорить, что происходит попытка рейдерского захвата канала, инициатором которого является экс-заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Порошенко 25 июля был на допросе в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Всего Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
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