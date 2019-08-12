Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T13:52Z
https://ria.ru/20190812/1557414829.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155737/75/1557377596_0:62:3362:1953_1036x0_80_0_0_1eca472b084d461b81c92886beab58df.jpg
РИА Новости

В СФ пообещали обратить внимание на участие иностранцев в акциях в Москве

13:52, 12 августа 2019
527
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета не оставит без внимания участие иностранцев в политических митингах в Москве, заявил председатель комиссии Андрей Климов.
"Москва – не майданный Киев, и российская сенаторская комиссия не оставит без внимания "пляски" и "прогулки" иностранцев на политических протестных мероприятиях в российской столице", - написал Климов в своём блоге на сайте Совфеда, напомнив, что комиссией уже принято решение пригласить на одно из своих заседаний по этому вопросу послов "некоторых государств, с территории которых ведется недопустимая пропаганда, обучение и финансирование участников противоправных акций в России".
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
10 августа, 21:37РИА Новости
Брод увидел в московском митинге отработку "майданных" технологий
Он отметил, что попытки иностранного вмешательства в сугубо внутренние дела России продолжаются, в том числе и в период выборов в Московскую городскую думу. "При этом главную скрипку здесь играют американцы. Причем вашингтонских подстрекателей волнует отнюдь не персональный состав будущего парламента Москвы, а возможность лишний раз проверить на прочность наш отечественный суверенитет, ведь мы для США - официальный противник", - написал сенатор.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга в центре Москвы в субботу.
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
10 августа, 16:52РИА Новости
Член ОП сравнил санкционированный митинг в Москве с концертом
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
4830001
Обсудить 6
Совет Федерации РФАндрей КлимовМоскваОбщество
Рекомендуем
Рэп исполнитель Оксимирон на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Сенатор Климов раскритиковал Оксимирона за участие в митинге в Москве
РИА
Новости
Евгений Бунимович
Бунимович получил обращения от родителей задержанных на митинге подростков
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Посол России объяснил причины задержания Лондоном иранского танкера
Здание телеканала Рустави 2 в Тбилиси
Жена экс-посла Грузии в России потребовала 30% телекомпании "Рустави 2"
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи. 12 августа 2019
Аксенов рассказал Путину о нехватке специалистов в сфере здравоохранения
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко готов пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Путин оценил работу Аксенова на посту главы Крыма
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Посол России потребовал от Лондона продолжения расследования дела Скрипалей
Сотрудник ФБК Борис Золотаревский перед заседанием Тверского суда Москвы
Суд Москвы назначил первый арест по итогам митинга 10 августа
Производство золотых банковских слитков
Эксперт объяснил, почему Россия наращивает золотовалютные резервы
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Московский Кремль
В Кремле сообщили о переносе встречи Путина с Роухани и Алиевым
Стенд Пенсионного фонда РФ на XV юбилейном Всероссийском форуме-выставке Госзаказ
В ПФР не согласились с данными о провальной кампании по переводу накоплений
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев
Путин посоветовал Развожаеву опираться на людей, знающих Севастополь
Пассажиры в аэропорту
Аналитики рассказали, куда россияне чаще всего летают этим летом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
22:00Генетики выяснили, как появились первые европейские свиньи
Лента новостейМолния