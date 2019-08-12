В СФ пообещали обратить внимание на участие иностранцев в акциях в Москве

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета не оставит без внимания участие иностранцев в политических митингах в Москве, заявил председатель комиссии Андрей Климов.

"Москва – не майданный Киев, и российская сенаторская комиссия не оставит без внимания "пляски" и "прогулки" иностранцев на политических протестных мероприятиях в российской столице", - написал Климов в своём блоге на сайте Совфеда, напомнив, что комиссией уже принято решение пригласить на одно из своих заседаний по этому вопросу послов "некоторых государств, с территории которых ведется недопустимая пропаганда, обучение и финансирование участников противоправных акций в России".

Он отметил, что попытки иностранного вмешательства в сугубо внутренние дела России продолжаются, в том числе и в период выборов в Московскую городскую думу. "При этом главную скрипку здесь играют американцы. Причем вашингтонских подстрекателей волнует отнюдь не персональный состав будущего парламента Москвы, а возможность лишний раз проверить на прочность наш отечественный суверенитет, ведь мы для США - официальный противник", - написал сенатор.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

Полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга в центре Москвы в субботу.