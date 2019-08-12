СК проверит лагерь под Рязанью, на который жаловались дети

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Следователи проверят лагерь "Лесная сказка" в Рязанской области, на который пожаловались отдыхающие там дети из пострадавших от паводка районов Иркутской области, сообщило СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что дети из подтопленного Нижнеудинска в Иркутской области пожаловались на условия содержания в лагере "Лесная сказка" в Сасовском районе Рязанской области. Прокуратура начала проверку и нашла в лагере нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Всего, по данным прокуратуры, в лагерь приехали 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих взрослых из Иркутской области. Позже пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что ребята и педагоги возвращаются домой.

"Следственными органами… по сообщениям средств массовой информации об антисанитарных условиях в стационарном детском оздоровительном лагере, расположенном в Сасовском районе Рязанской области, проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении следственного управления.

Отмечается, что следователи выяснят, есть ли в действиях должностных лиц, ответственных за размещение детей в лагере, признаки халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.