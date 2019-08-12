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РИА Новости

Порошенко заявил, что не видел своих детей на митинге

13:14, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 12 августа 2019
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 12 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 12 августа 2019
КИЕВ, 12 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам в понедельник, что не видел своих детей на митинге у здания Государственного бюро расследований, где его допрашивали по одному из уголовных дел, но их действия приветствует.
Ранее в понедельник Порошенко побывал на допросе в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Сын и две дочери Порошенко пришли на митинг в поддержку экс-президента к зданию Госбюро расследований.
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
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"У нас есть молодежная "Солидарность" (молодежное крыло партии "Европейская солидарность" - ред.). Я их (детей – ред.) не видел, но я приветствую", - сказал Порошенко.
При этом он отметил, что вопросы на допросе касались только телеканала "Прямой".
Порошенко 25 июля был на допросе в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Директор бюро Роман Труба заявил, что допрос Порошенко состоялся, на очереди другие, повестку экс-президент уже получил. Всего Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
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