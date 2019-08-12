Госбюро расследований не исключило допроса Порошенко с помощью полиграфа

КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Директор Госбюро расследований Украины Роман Труба не исключил, что следующий допрос экс-президента Петра Порошенко состоится с применением полиграфа.

Порошенко в понедельник прибыл в Госбюро расследований на допрос, который длился почти три часа. Когда по его окончанию Порошенко вышел из здания Госбюро, неизвестные начали бросать в него яйца, которые попали в журналистов, сторонников экс-президента и полицейских.

"Сегодня Петр Порошенко говорил (дал показания - ред.) в рамках уголовного дела относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа", - написал Труба в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщил журналистам адвокат бывшего главы государства Игорь Головань, Порошенко во время допроса по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" дал также дополнительные показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".