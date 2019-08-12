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РИА Новости

Порошенко имеет статус свидетеля в трех уголовных делах, сообщил адвокат

12:50, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко выходит из здания Государственного бюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко выходит из здания Государственного бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко имеет статус свидетеля в трех уголовных делах, сообщил журналистам в понедельник после допроса адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.
Порошенко в понедельник прибыл в Госбюро расследований на допрос, который длился почти три часа. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Порошенко является свидетелем во всех уголовных делах, в которых фигурирует его имя, он не является подозреваемым ни в одном деле.
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"Петр Алексеевич Порошенко является свидетелем в двух производствах (делах – ред.), сегодня нам сказали еще, кажется, об одном. Но он здесь свидетель", - сказал Головань.
Порошенко 25 июля был на допросе в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Директор бюро Роман Труба заявил, что допрос Порошенко состоялся, на очереди другие, повестку экс-президент уже получил. Всего Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
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