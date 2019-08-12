Порошенко имеет статус свидетеля в трех уголовных делах, сообщил адвокат

КИЕВ, 12 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко имеет статус свидетеля в трех уголовных делах, сообщил журналистам в понедельник после допроса адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.

Порошенко в понедельник прибыл в Госбюро расследований на допрос, который длился почти три часа. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Порошенко является свидетелем во всех уголовных делах, в которых фигурирует его имя, он не является подозреваемым ни в одном деле.

"Петр Алексеевич Порошенко является свидетелем в двух производствах (делах – ред.), сегодня нам сказали еще, кажется, об одном. Но он здесь свидетель", - сказал Головань.