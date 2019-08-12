Порошенко дал дополнительные показания по делу о продаже завода в Киеве

КИЕВ, 12 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко во время допроса по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" дал также дополнительные показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", сообщил журналистам в понедельник после допроса адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.

Порошенко в понедельник прибыл в Госбюро расследований на допрос, который длился почти три часа.

"Там (по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" – ред.) вообще не было о чем разговаривать. Свидетель Порошенко на сколько мог дал исчерпывающие ответы, устроят ли они следователя, мы увидим" - , сказал Головань.

Кроме того, по словам адвоката, экс-президент также во время допроса дал дополнительные ответы по делу продажи завода "Кузница на Рыбальском". "Сегодня мы перевыполнили план, поскольку там были еще вопросы о "Кузнице на Рыбальском". Мы принесли дополнительные ответы, поскольку иногда надо что-то вспомнить, иногда проверить, и мы сегодня принесли еще по этому делу наши ответы и допросились дополнительно",- отметил Головань.

Адвокат также отказался назвать дату следующего допроса Порошенко. "Допрос этот не скоро, не через неделю", - отметил Головань.