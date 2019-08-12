Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T12:44Z
https://ria.ru/20190812/1557411901.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155720/69/1557206956_0:64:3072:1792_1036x0_80_0_0_2183c3c42c79cb69c74fa2c9650b3571.jpg
РИА Новости

Порошенко дал дополнительные показания по делу о продаже завода в Киеве

12:44, 12 августа 2019
270
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко во время допроса по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" дал также дополнительные показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", сообщил журналистам в понедельник после допроса адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.
Порошенко в понедельник прибыл в Госбюро расследований на допрос, который длился почти три часа.
"Там (по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" – ред.) вообще не было о чем разговаривать. Свидетель Порошенко на сколько мог дал исчерпывающие ответы, устроят ли они следователя, мы увидим" - , сказал Головань.
Кроме того, по словам адвоката, экс-президент также во время допроса дал дополнительные ответы по делу продажи завода "Кузница на Рыбальском". "Сегодня мы перевыполнили план, поскольку там были еще вопросы о "Кузнице на Рыбальском". Мы принесли дополнительные ответы, поскольку иногда надо что-то вспомнить, иногда проверить, и мы сегодня принесли еще по этому делу наши ответы и допросились дополнительно",- отметил Головань.
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Вчера, 12:17РИА Новости
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Адвокат также отказался назвать дату следующего допроса Порошенко. "Допрос этот не скоро, не через неделю", - отметил Головань.
Порошенко 25 июля был на допросе в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Директор бюро Роман Труба заявил, что допрос Порошенко состоялся, на очереди другие, повестку экс-президент уже получил. Всего Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
030011
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины Петр Порошенко выходит из здания Государственного бюро расследований
Порошенко имеет статус свидетеля в трех уголовных делах, сообщил адвокат
РИА
Новости
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
Госбюро расследований не исключило допроса Порошенко с помощью полиграфа
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко готов пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 12 августа 2019
Порошенко заявил, что не видел своих детей на митинге
Лента
новостей
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Крыму исключили переговоры с Киевом по статусу полуострова
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили десять мин по территории республики
Здание телеканала Рустави 2 в Тбилиси
Новый владелец телеканала "Рустави 2" объявил о его продаже
Красная икра
В Екатеринбурге таможенники изъяли 38 килограммов красной икры
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Посол России потребовал от Лондона продолжения расследования дела Скрипалей
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
Киргизского полицейского, пострадавшего в столкновениях, вывезли в Москву
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Россия будет работать с Британией на прагматичной основе, заявил посол
Колонна военной техники покидает город Кандагар
Опрос показал, какое событие 1989 года россияне считают самым важным
Самолет Ан-24
На Камчатке в кабине Ан-24 во время полета треснуло лобовое стекло
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата усомнилась в компетенции специалистов ФСС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
22:00Генетики выяснили, как появились первые европейские свиньи
Лента новостейМолния