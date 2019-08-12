Священник рассказал, как крестить детей "без садизма и мучений"

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Церкви нет четко прописанных правил совершения крещения, и каждый священник действует на свое усмотрение, однако детей от одного до двух лет лучше крестить не погружением в воду, а обливанием, заявил РИА Новости известный священнослужитель иеромонах Макарий (Маркиш), комментируя инцидент во время этого обряда в Гатчине.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как игумен Фотий при крещении ребенка с силой окунает его в воду с головой, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Это видео вызвало широкий общественный резонанс и возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей соцсетей, среди прочих его посмотрел и епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Игумен Фотий был отстранен от священнослужения. Сам он заявил СМИ, что подобные инциденты происходят регулярно, поскольку крещение для ребенка — это стресс. По его мнению, "ничего экстраординарного не произошло" — ребенок не глотал воду и не ударялся об стенки купели.

"В Церкви принято крестить младенца примерно с шести недель – в таком возрасте он не может сопротивляться и вообще отключен от внешнего мира. Поэтому крестить таких деток – одно удовольствие. А вот возрастной промежуток примерно между шестью месяцами до 2,5 года – сплошное мучение и садизм, говорю по своему большому опыту. Поэтому лично я, пусть и в нарушение подтвержденного соборами установления, что нужно крестить полным погружением, я этих деток крещу обливанием, потому что знаю, что они будут биться и кричать. Извиняюсь за сравнение, но это ад, а не крещение: они орут, им страшно от того, что какой-то дядька с бородой что-то с ними делает", - заявил РИА Новости иеромонах Макарий (Маркиш).

Поэтому, как полагает он, детей лучше крестить до шести недель. А игумен Фотий, как отметил Маркиш, в своем праве совершать крещение так, как считает сам – "в чужой монастырь со своим уставом не ходят".

"Увы, мне приходится крестить обливанием, чтобы не нанести психологического вреда детям и их родителям", - отметил иеромонах Макарий.

В свою очередь завкафедрой богословия Московской духовной академии и семинарии протоиерей Павел Великанов заявил, что само таинство крещения подразумевает как раз полное погружение в воду. "По-гречески "крещение" - "баптисма", что дословно переводится как "погружение". А как технически совершает священник крещение, это зависит прежде всего от него самого", - пояснил богослов.