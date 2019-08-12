Эксперты рассказали, насколько увеличился выездной турпоток из России

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Выездной поток из России в январе-июне 2019 года вырос на 6,67%. Чаще всего туристы из нашей страны посещают Турцию, Абхазию и Финляндию, Выездной поток из России в январе-июне 2019 года вырос на 6,67%. Чаще всего туристы из нашей страны посещают Турцию, Абхазию и Финляндию, сообщает АТОР.

По данным Пограничной службы ФСБ России, всего граждане России в январе-июне 2019 года совершили более 21 миллиона поездок за рубеж.

В списке стран, лидирующих по числу туристов из России - Турция (2 741 934 поездки, на 16,13% больше, чем в прошлом году), Абхазия (1 857 602 поездки, плюс 5,8%), Финляндия (1 797 407 поездки, рост составил 5,17%), Казахстан (1 490 519 поездок, на 7,34% больше, чем за шесть месяцев 2018 года) и Китай (1 208 335 поездок, плюс 15,8%).

Согласно данным Погранслужбы ФСБ России, из всех поездок за рубеж, совершенных россиянами в первом полугодии 2019 года, 36,56% пришлось на страны постсоветского пространства, включая прибалтийские государства.

Из них наиболее значительный прирост в январе-июне продемонстрировали такие государства, как Грузия (рост 29,15%) и Узбекистан (плюс 39,4%). Значительную часть потока на этих направлениях составляют именно туристы, в то время как в большинство постсоветских стран, включая Прибалтику, путешественники больше едут с частными целями. Сократился российский выездной поток на таких направлениях, как Молдавия, Эстония, Украина, Туркмения, остался на прежнем уровне в Литве.