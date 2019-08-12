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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, насколько увеличился выездной турпоток из России

17:51, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТурецкий курорт Анталья
Турецкий курорт Анталья
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Выездной поток из России в январе-июне 2019 года вырос на 6,67%. Чаще всего туристы из нашей страны посещают Турцию, Абхазию и Финляндию, сообщает АТОР.
По данным Пограничной службы ФСБ России, всего граждане России в январе-июне 2019 года совершили более 21 миллиона поездок за рубеж.
В списке стран, лидирующих по числу туристов из России - Турция (2 741 934 поездки, на 16,13% больше, чем в прошлом году), Абхазия (1 857 602 поездки, плюс 5,8%), Финляндия (1 797 407 поездки, рост составил 5,17%), Казахстан (1 490 519 поездок, на 7,34% больше, чем за шесть месяцев 2018 года) и Китай (1 208 335 поездок, плюс 15,8%).
Согласно данным Погранслужбы ФСБ России, из всех поездок за рубеж, совершенных россиянами в первом полугодии 2019 года, 36,56% пришлось на страны постсоветского пространства, включая прибалтийские государства.
Из них наиболее значительный прирост в январе-июне продемонстрировали такие государства, как Грузия (рост 29,15%) и Узбекистан (плюс 39,4%). Значительную часть потока на этих направлениях составляют именно туристы, в то время как в большинство постсоветских стран, включая Прибалтику, путешественники больше едут с частными целями. Сократился российский выездной поток на таких направлениях, как Молдавия, Эстония, Украина, Туркмения, остался на прежнем уровне в Литве.
Еще 16,75% выездного потока в первом полугодии приняли на себя такие приграничные направления, как Китай, Польша и Финляндия. В основном, россияне пересекали границы этих стран с коммерческими целями и для шопинга.
Девушка возле храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
1 августа, 15:50Туризм
АТОР: турпоток из России в Индонезию ежегодно растет
300004
ТуризмТуризмтуристыАссоциация туроператоров РоссииНовости - ТуризмПрибалтикаАбхазияЭстонияУзбекистанКитайФинляндияМолдавияТурцияГрузияКазахстанУкраина
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