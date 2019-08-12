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РИА Новости

На Камчатке в кабине Ан-24 во время полета треснуло лобовое стекло

12:27, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Марк Агнор / Перейти в фотобанкСамолет Ан-24
Самолет Ан-24
© РИА Новости / Марк Агнор
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Самолет Ан-24. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Лобовое стекло треснуло в кабине самолета Ан-24, совершавшего рейс из села Тиличики в аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово), сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.
"В кабине пилотов треснуло лобовое стекло. Самолет совершал рейс из села Тиличики на севере Камчатки в Елизово. На борту находились 30 пассажиров", - сказал собеседник агентства.
22 января 2004, 10:51РИА Новости
Лобовое стекло Ту-134 треснуло в полете от старостиПо предварительной версии, лобовое стекло кабины Ту-134, совершившего аварийную посадку в Иркутске, треснуло из-за большого срока службы, сообщила РИА "Новости" сменный начальник аэропорта города Любовь Игнатенко. "Скорее всего, оно треснуло, потому что время его пришло", - сказала она, подчеркнув, что окончательные выводы еще не сделаны. На месте работает специально созданная комиссия.
Он добавил, что самолет благополучно совершил посадку в Елизово. В результате происшествия никто не пострадал.
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ЕлизовоКамчаткаПроисшествия
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