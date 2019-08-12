На Камчатке в кабине Ан-24 во время полета треснуло лобовое стекло

Лобовое стекло Ту-134 треснуло в полете от старости По предварительной версии, лобовое стекло кабины Ту-134, совершившего аварийную посадку в Иркутске, треснуло из-за большого срока службы, сообщила РИА "Новости" сменный начальник аэропорта города Любовь Игнатенко. "Скорее всего, оно треснуло, потому что время его пришло", - сказала она, подчеркнув, что окончательные выводы еще не сделаны. На месте работает специально созданная комиссия.