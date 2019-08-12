Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Неизвестные забросали яйцами бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как он вышел с допроса из здания Государственного бюро расследований, сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что яйца попали также в журналистов, сторонников Порошенко и полицейских.

Допрос касался дела о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала "Прямой" и продолжался почти три часа. После него экс-президент недолго пообщался с журналистами и уехал.

Как сообщил журналистам адвокат Порошенко Игорь Головань, в ходе допроса бывший глава государства дал дополнительные показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".

"Мы принесли дополнительные ответы, поскольку иногда надо что-то вспомнить, иногда проверить, и мы сегодня принесли еще по этому делу наши ответы и допросились дополнительно", — отметил Головань.

Адвокат отметил также, что Порошенко проходит свидетелем по трем делам, сегодня ему сообщили еще об одном.

Директор Госбюро расследований Украины Роман Труба в своем Telegram-канале написал, что следующий допрос экс-президента может пройти с применением полиграфа.

Ранее Труба заявлял, что против Порошенко и других высокопоставленных лиц расследуется 11 уголовных дел. В свою очередь, генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил, что по всем делам экс-президент проходит как свидетель.