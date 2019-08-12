В Подмосковье рассказали, как работают тактильные светофоры

Светофоры с тактильными полосами безопасности, расположенными на земле и дублирующими цвета светофора

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Первые светофоры с тактильными полосами безопасности, расположенными на земле и дублирующими цвета светофора, появились в Подмосковье, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Богородском городском округе в качестве эксперимента на потенциально опасных пешеходных переходах появились тактильные светофоры... Светофор представляет собой тактильное покрытие для слабовидящих людей на тротуаре перед переходом, дополнительно оборудованное светодиодами, которые дублируют основной сигнал пешеходного светофора", - говорится в сообщении.

Подобные светофоры устанавливают преимущественно на аварийных участках, где были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов, добавили в ведомстве. Уточняется, что светофоры также могут появиться у переходов рядом со школами.