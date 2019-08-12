Роспотребнадзор: более 12% питьевой воды в Подмосковье не отвечает нормам

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Московской области 12,5% питьевой воды не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, в 2018 году этот показатель составил 15%, сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

"Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям, составил 12,5% (в 2018 – 15,0%), 0,56% проб питьевой воды не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям", - говорится на официальном сайте ведомства.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области в свою очередь сообщили, что зачастую проблема качества воды не связана непосредственно с качеством источника.

"Пробы Роспотребнадзор делает на основании обращения гражданина с жалобой на качество воды, а она часто связана с ненадлежащей эксплуатацией внутридомового водопровода, к примеру, в доме давно не менялись и не обслуживались водопроводные трубы, поэтому вода "апельсиновая", соответственно это регистрируется проверяющим как результат проб, а через несколько дней после промывки обслуживающей УК системы, качество воды восстанавливается, но результат плохой воды зафиксирован и попадает в негативную статистику", - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин, которого цитирует пресс-служба министерства.