В Москве нашли тело мужчины в чехле для спортинвентаря

"Вечером 11 августа 2019 года в гаражном комплексе, расположенном вблизи улицы Дубнинской в городе Москве, обнаружено тело неизвестного мужчины с выраженными гнилостными и мумифицированными изменениями. Тело было обнаружено в чехле для спортивного инвентаря", - сообщает ведомство.