В Москве нашли тело мужчины в чехле для спортинвентаря

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Тело неизвестного мужчины нашли в чехле для спортивного инвентаря в гараже на севере Москвы, следователи проводят проверку, сообщается на сайте столичного главка СК РФ.
"Вечером 11 августа 2019 года в гаражном комплексе, расположенном вблизи улицы Дубнинской в городе Москве, обнаружено тело неизвестного мужчины с выраженными гнилостными и мумифицированными изменениями. Тело было обнаружено в чехле для спортивного инвентаря", - сообщает ведомство.
Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.