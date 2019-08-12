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РИА Новости

В Москве нашли тело мужчины в чехле для спортинвентаря

11:57, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Тело неизвестного мужчины нашли в чехле для спортивного инвентаря в гараже на севере Москвы, следователи проводят проверку, сообщается на сайте столичного главка СК РФ.
"Вечером 11 августа 2019 года в гаражном комплексе, расположенном вблизи улицы Дубнинской в городе Москве, обнаружено тело неизвестного мужчины с выраженными гнилостными и мумифицированными изменениями. Тело было обнаружено в чехле для спортивного инвентаря", - сообщает ведомство.
Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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