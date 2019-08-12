В ДНР выразили благодарность России за гуманитарную поддержку Донбасса

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики поблагодарил Россию за пятилетнюю гуманитарную поддержку Донбасса.

Первый гуманитарный конвой отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За пять лет, по данным МЧС ДНР, в республику доставлено более 43 тысяч тонн медикаментов, стройматериалов, продуктов, детского питания.

"Власти России вот уже пять лет поддерживают Донбасс, делают все возможное, чтобы помочь в борьбе за восстановление мира, спокойствия и процветания нашей земли. Мы безмерно благодарны братскому народу за неравнодушие к судьбам наших жителей и деятельное участие в восстановлении и развитии республик", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.