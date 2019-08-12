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РИА Новости

В ДНР выразили благодарность России за гуманитарную поддержку Донбасса

11:52, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАвтомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью в Донецке
Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики поблагодарил Россию за пятилетнюю гуманитарную поддержку Донбасса.
Первый гуманитарный конвой отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За пять лет, по данным МЧС ДНР, в республику доставлено более 43 тысяч тонн медикаментов, стройматериалов, продуктов, детского питания.
"Власти России вот уже пять лет поддерживают Донбасс, делают все возможное, чтобы помочь в борьбе за восстановление мира, спокойствия и процветания нашей земли. Мы безмерно благодарны братскому народу за неравнодушие к судьбам наших жителей и деятельное участие в восстановлении и развитии республик", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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