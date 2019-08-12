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РИА Новости

Москвичей ожидают прохладные и дождливые выходные

11:38, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы в Москве во время дождя
Пешеходы в Москве во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пешеходы в Москве во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прохладная погода и дожди ожидают москвичей на этих выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее метеоролог рассказала РИА Новости, что всю неделю в столице продержится достаточно комфортная погода с температурой на уровне 22-24 градусов, в разные дни ожидаются осадки разной интенсивности, но наибольшие дожди пройдут в Москве во вторник.
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"К сожалению, к выходным погоду может испортить южный циклон, и с ним не исключено большее количество осадков, и погода более облачная, и в дневные часы более прохладно, так как будет мало солнца", - сказала Позднякова.
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