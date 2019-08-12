Москвичей ожидают прохладные и дождливые выходные

Ранее метеоролог рассказала РИА Новости, что всю неделю в столице продержится достаточно комфортная погода с температурой на уровне 22-24 градусов, в разные дни ожидаются осадки разной интенсивности, но наибольшие дожди пройдут в Москве во вторник.

"К сожалению, к выходным погоду может испортить южный циклон, и с ним не исключено большее количество осадков, и погода более облачная, и в дневные часы более прохладно, так как будет мало солнца", - сказала Позднякова.