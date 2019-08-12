Лесной пожар в окрестностях Афин взяли под контроль

Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара. Архивное фото

Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара

© AP Photo / Petros Giannakouris Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара

АФИНЫ, 12 авг - РИА Новости. Ситуация в городке Пеания в окрестностях Афин, где ночью начался сильный лесной пожар, находится под контролем, угрозы жизни людей нет, заявил вице-губернатор Аттики Петрос Филлипу телеканалу Ситуация в городке Пеания в окрестностях Афин, где ночью начался сильный лесной пожар, находится под контролем, угрозы жизни людей нет, заявил вице-губернатор Аттики Петрос Филлипу телеканалу Skai

Пожар в Пеании, возле подножия горы Имиттос, начался в 03.18, к месту происшествия немедленно были направлены большие пожарные силы - 133 пожарных, 42 машины, с рассветом к тушению приступила авиация. Полиция в целях безопасности эвакуировала местных жителей.

"Ситуация находится под контролем. Жилым районам угрозы нет",- сказал вице-губернатор.

По его словам, в результате пожара сгорел старый дом. СМИ сообщали, что сгорели два дома и еще двум нанесён ущерб. Чиновник попросил эвакуированных жителей пока не возвращаться в дома, чтобы не мешать движению пожарных машин.

Ночью было перекрыто автомобильное движение в районе, утром оно было восстановлено.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, к месту пожара постоянно направляются пожарные вертолёты с ёмкостями с водой. На склонах горы Имиттос выгорели большие участки леса, однако дыма над ними уже не видно.

При этом пожарным удалось не допустить распространения огня на другую сторону горы Имиттос и на большой лесной массив в Кесариани.

Афинское агентство новостей АМНА сообщает, что огонь достиг антенн комплекса телерадиовещания на горе, но ущерб незначительный.

Что касается причин пожара, Управление по борьбе с поджогами изучает показания жителей Пеании о взрыве и одновременном появлении нескольких очагов огня, но пока нет данных, подтверждающих поджог, сообщает агентство.