Лесной пожар в окрестностях Афин взяли под контроль

АФИНЫ, 12 авг - РИА Новости. Ситуация в городке Пеания в окрестностях Афин, где ночью начался сильный лесной пожар, находится под контролем, угрозы жизни людей нет, заявил вице-губернатор Аттики Петрос Филлипу телеканалу Skai.
Пожар в Пеании, возле подножия горы Имиттос, начался в 03.18, к месту происшествия немедленно были направлены большие пожарные силы - 133 пожарных, 42 машины, с рассветом к тушению приступила авиация. Полиция в целях безопасности эвакуировала местных жителей.
"Ситуация находится под контролем. Жилым районам угрозы нет",- сказал вице-губернатор.
По его словам, в результате пожара сгорел старый дом. СМИ сообщали, что сгорели два дома и еще двум нанесён ущерб. Чиновник попросил эвакуированных жителей пока не возвращаться в дома, чтобы не мешать движению пожарных машин.
Ночью было перекрыто автомобильное движение в районе, утром оно было восстановлено.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, к месту пожара постоянно направляются пожарные вертолёты с ёмкостями с водой. На склонах горы Имиттос выгорели большие участки леса, однако дыма над ними уже не видно.
При этом пожарным удалось не допустить распространения огня на другую сторону горы Имиттос и на большой лесной массив в Кесариани.
Афинское агентство новостей АМНА сообщает, что огонь достиг антенн комплекса телерадиовещания на горе, но ущерб незначительный.
Что касается причин пожара, Управление по борьбе с поджогами изучает показания жителей Пеании о взрыве и одновременном появлении нескольких очагов огня, но пока нет данных, подтверждающих поджог, сообщает агентство.
С субботы в Греции действует красный уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром. Несмотря на все меры профилактики, в субботу произошло 59 лесных пожаров, в воскресенье - 63.