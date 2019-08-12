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РИА Новости

Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину

11:09, 12 августа 2019
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© Flickr / Egil Fujikawa NesНорвежская полиция
Норвежская полиция
© Flickr / Egil Fujikawa Nes
Норвежская полиция. Архивное фото
МУРМАНСК, 12 авг – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
По словам адвоката, молодой человек, которого норвежская полиция подозревает в попытке теракта в мечети в Беруме в субботу днем, отказался давать показания.
Сотрудница полиции в Осло
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Полиция будет расследовать стрельбу в норвежской мечети как попытку теракта
"На данном этапе он предпочел не свидетельствовать против себя", - сообщила адвокат. Телекомпания уточняет, что в разговоре с агентством NTB адвокат сообщила, что ее клиент не признает свою вину.
В понедельник суд Осло примет решение о мере пресечения для подозреваемого. Представитель стороны обвинения сообщил телекомпании, что правоохранители будут настаивать на том, чтобы слушания проходили в закрытом для прессы режиме. Адвокат уточнила, что в понедельник подозреваемый не будет давать показаний. По ее данным, обвинение в попытке терроризма будет предъявлено также в понедельник.
Ранее полиция сообщала, что в коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети: один человек убит, преступник арестован. Как сообщила телекомпания NRK, в мечети найдено несколько единиц оружия. Позже полицейские обнаружили мертвой 17-летнюю сводную сестру задержанного, обстоятельства смерти которой навели правоохранителей на подозрения относительно насильственного характера. Полиция Норвегии заявила, что будет расследовать стрельбу в мечети в Осло в субботу как попытку теракта.
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