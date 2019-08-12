СК завел дело после пожара под Вологдой

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли, по уточненным данным, при пожаре в дачном доме в селе Бурцево Вологодской области, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.

Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе Усть-Кубинского района сообщили РИА Новости, что в результате пожара на даче в Бурцево погибли три человека.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.

Согласно данным следователей, 11 августа поступило сообщение о сгоревшем дачном доме в деревне Бурцево Усть-Кубинского района, в котором до этого отдыхала компания людей, в том числе дети.

"При осмотре места происшествия следователи обнаружили останки шести тел, предположительно, трех мужчин 37 и 38 лет, 31-летней женщины, мальчика 12 лет и девочки 7 лет", - уточняется в сообщении.