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РИА Новости

СК завел дело после пожара под Вологдой

11:02, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли, по уточненным данным, при пожаре в дачном доме в селе Бурцево Вологодской области, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.
Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе Усть-Кубинского района сообщили РИА Новости, что в результате пожара на даче в Бурцево погибли три человека.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.
Согласно данным следователей, 11 августа поступило сообщение о сгоревшем дачном доме в деревне Бурцево Усть-Кубинского района, в котором до этого отдыхала компания людей, в том числе дети.
"При осмотре места происшествия следователи обнаружили останки шести тел, предположительно, трех мужчин 37 и 38 лет, 31-летней женщины, мальчика 12 лет и девочки 7 лет", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства гибели людей, личности погибших и причины возникновения пожара.
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