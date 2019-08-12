На центры профподготовки потратят более четырех миллиардов рублей

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минпросвещения должно создать в России не менее 100 центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) к 2024 году, на эти цели планируется потратить 4,3 миллиарда рублей, рассказала глава министерства Ольга Васильева.

"К 2024 году мы должны создать в стране не менее 100 центров опережающей профессиональной подготовки. Это очень дорогостоящий проект, на него мы планируем потратить 4 миллиарда 300 миллионов рублей", - сказал она в интервью "Российской газете"

По словам министра, ЦОПП - это новый социальный лифт. который включает образовательные организации, работодателей и учащихся. Их целевой аудиторией является не только молодежь, но и предпенсионеры и пенсионеры.

Четырнадцать регионов уже получили субсидии на данный проект, уточнила министр. Средства пойдут на закупку оборудования, в том числетренажеров виртуальной реальности, создание цифровой платформы для колледжей и техникумов.

Также в центрах будут конструировать "короткие программы" профобучения по профессиям рабочих и должностям служащих. За несколько месяцев можно будет получить квалификации "оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом" и "консультант в области развития цифровой грамотности населения".