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РИА Новости

На центры профподготовки потратят более четырех миллиардов рублей

10:53, 12 августа 2019
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минпросвещения должно создать в России не менее 100 центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) к 2024 году, на эти цели планируется потратить 4,3 миллиарда рублей, рассказала глава министерства Ольга Васильева.
"К 2024 году мы должны создать в стране не менее 100 центров опережающей профессиональной подготовки. Это очень дорогостоящий проект, на него мы планируем потратить 4 миллиарда 300 миллионов рублей", - сказал она в интервью "Российской газете".
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По словам министра, ЦОПП - это новый социальный лифт. который включает образовательные организации, работодателей и учащихся. Их целевой аудиторией является не только молодежь, но и предпенсионеры и пенсионеры.
Четырнадцать регионов уже получили субсидии на данный проект, уточнила министр. Средства пойдут на закупку оборудования, в том числетренажеров виртуальной реальности, создание цифровой платформы для колледжей и техникумов.
Также в центрах будут конструировать "короткие программы" профобучения по профессиям рабочих и должностям служащих. За несколько месяцев можно будет получить квалификации "оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом" и "консультант в области развития цифровой грамотности населения".
По словам Васильевой, главным приоритетом является инфраструктура. К 2024 году в регионах появятся 5 тысяч мастерских, 800 из них откроются уже в этом году. Среди приоритетных направлений - строительство, транспорт, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии.
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