В Ульяновске группа из более чем десяти человек напала на росгвардейцев

САМАРА, 12 авг – РИА Новости. Группа из более 10 человек напала на сотрудников Росгвардии в Ульяновске, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, вечером в пятницу, 9 августа, во дворе одного из жилых домов микрорайона Верхняя Терраса сотрудники Росгвардии задержали молодого человека за совершение административного правонарушения. В этот момент в конфликт с представителями власти вступили более 10 человек. Некоторые из них, по информации СУСК, нанесли работникам правоохранительных органов телесные повреждения, а также пытались завладеть табельным оружием. В связи с этим сотрудники Росгвардии были вынуждены произвести предупредительные огнестрельные выстрелы, уточнили в ведомстве.