Президент Казахстана сменил посла в Белоруссии

АЛМА-АТА, 12 авг – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Аскара Бейсенбаева послом республики в Белоруссии и постоянным представителем при уставных органах СНГ, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Бейсенбаев Аскар Асанович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при уставных органах СНГ по совместительству", - говорится в сообщении пресс-службы.