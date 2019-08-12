Глава Бурятии рассчитывает на быстрый запуск производства самолета "Байкал"

УЛАН-УДЭ, 12 авг – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в интервью РИА Новости, что рассчитывает как можно быстрее запустить в серийное производство на Улан-Удэнском авиазаводе легкомоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", тем более что уже есть потенциальные заказчики самолета в России и за рубежом.

В середине июля вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывал с рабочим визитом в Улан-Удэ, где заявил о необходимости ускорить запуск серийного производства легкомоторного самолета "Байкал".

По словам Цыденова, сейчас "кукурузники" Ан-2, которые выпускались с 1947 года и вышли из производства, все время выбывают из строя, и альтернативной замены им нет, только импортные машины.

"Наш самолет "Байкал" имеет такие аэродинамические свойства, которые позволяют решать очень много задач. У него высокая грузоподъемность, высокая дальность полета. Например, он может взять три тонны груза и лететь 1,8 тысячи километров с полной загрузкой. В порожнем варианте может 5 тысяч километров пролететь", - пояснил Цыденов, добавив, что благодаря возможности перелетать на значительные расстояния без дозаправки самолет "Байкал" можно применять как пассажирский транспорт, а также в сельском хозяйстве и лесоохране.

"Надеюсь, все-таки как можно быстрее удастся запустить самолет в серийное производство, потому что вице-премьер Юрий Борисов за, президент РФ Владимир Путин поручение дал, Ростех как владелец "Вертолетов России" за, Минпромторг тоже не против. Со своей стороны могу сказать, что мы все сделаем, чтобы самолет был", - заявил глава Бурятии.

Он рассказал, что уже есть потенциальные покупатели на этот самолет, в том числе иностранные.