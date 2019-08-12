Порошенко пришел на допрос по делу о продаже телеканала "Прямой"

КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", передает корреспондент РИА Новости.
Порошенко 25 июля был на допросе в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Директор бюро Роман Труба заявил, что допрос Порошенко состоялся, на очереди другие, повестку экс-президент уже получил. Всего Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Экс-президент пришел на допрос в сопровождении охранников и защитников. Он не стал общаться с журналистами, а сразу зашел в Госбюро.
Возле здания Госбюро, которое охраняют несколько десятков полицейских, проходит митинг противников Порошенко. В целом обстановка спокойная.
7 августа, 08:51Сказано в эфире - Радио SputnikПорошенко вернулся. Что ждет его на Украине?Петр Порошенко ночью возвратился на Украину, где за время его отсутствия на него было заведено новое уголовное дело. Депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин предположил в эфире радио Sputnik, что предпримет в этой связи бывший украинский президент.