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РИА Новости

В ДНР заявили о повреждении восьми домов и ЛЭП после обстрела ВСУ

09:44, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДевушка разбирает завалы в продуктовом магазине, который был разрушен прямым попаданием мины
Девушка разбирает завалы в продуктовом магазине, который был разрушен прямым попаданием мины
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Линия электропередачи, газопровод и восемь домов повреждены в результате обстрела украинскими силовиками населенного пункта Октябрь на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в понедельник журналистам в Народной милиции ДНР.
Ранее в ведомстве сообщили, что утром в понедельник украинские силовики открыли минометный огонь по населенному пункту Октябрь, загорелся жилой дом.
"В результате утреннего минометного обстрела населенного пункта Октябрь получили повреждения восемь жилых домостроений по улице Звездной, из которых два полностью уничтожены. Кроме этого, зафиксировано повреждение линии электропередач и газопровода. Поселок обесточен, ведутся работы по восстановлению электро- и газоснабжения", - сказал представитель Народной милиции.
Он отметил, что обстрел продолжается.
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