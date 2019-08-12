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РИА Новости

Глава Бурятии рассказал об улучшении состояния Байкала

09:43, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПоселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области
Поселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Поселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 12 авг – РИА Новости. Состояние Байкала в последнее время улучшилось: поднялся уровень воды, восстановился температурный режим, сократилось количество спирогиры, сообщил в интервью РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов.
В конце июня директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов на Всероссийском водном конгрессе заявил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины, и поэтому скоро воду из озера будет нельзя пить. По словам Федотова, практически по всему байкальскому мелководью распространилась водоросль спирогира, которая приводит к изменению экосистемы Байкала, например повсеместно исчезают байкальские губки.
Поселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области
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"Сейчас ситуация на Байкале получше. Во-первых, уровень воды поднялся, температурный режим озера восстановился, спирогиры стало гораздо меньше", - сказал Цыденов.
Он также напомнил, что продолжается работа Минприроды над проектом приказа №63, который касается предельно допустимых воздействий на экологическую систему озера. По информации Цыденова, министерством выделено 22 параметра мониторинга Байкала, ученые, в свою очередь, считают, что мониторить необходимо только восемь из них, потому что остальные в большей степени относятся к естественному фону.
"Подчеркну, что даже с учетом применения всех этих правок требования к качеству воды остаются самыми жесткими в мире, но они хотя бы физически станут достижимыми с теми технологиями, которые есть на сегодня в мире для России. Мы проводили и проводим конференции с участием представителей российских, японских, европейских компаний, которые представляют различные технологии. Мы оцениваем, что можно применить в наших условиях, что нельзя, выбирая из наилучших доступных мировых технологий", - пояснил глава Бурятии.
Читайте полный текст интервью с Алексеем Цыденовым >>
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Алексей ЦыденовБайкалРоссийская академия наукРоссияБурятияУлан-УдэОбщество
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