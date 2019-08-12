Глава Бурятии рассказал об улучшении состояния Байкала

УЛАН-УДЭ, 12 авг – РИА Новости. Состояние Байкала в последнее время улучшилось: поднялся уровень воды, восстановился температурный режим, сократилось количество спирогиры, сообщил в интервью РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов.

В конце июня директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов на Всероссийском водном конгрессе заявил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины, и поэтому скоро воду из озера будет нельзя пить. По словам Федотова, практически по всему байкальскому мелководью распространилась водоросль спирогира, которая приводит к изменению экосистемы Байкала, например повсеместно исчезают байкальские губки.

"Сейчас ситуация на Байкале получше. Во-первых, уровень воды поднялся, температурный режим озера восстановился, спирогиры стало гораздо меньше", - сказал Цыденов.

Он также напомнил, что продолжается работа Минприроды над проектом приказа №63, который касается предельно допустимых воздействий на экологическую систему озера. По информации Цыденова, министерством выделено 22 параметра мониторинга Байкала, ученые, в свою очередь, считают, что мониторить необходимо только восемь из них, потому что остальные в большей степени относятся к естественному фону.