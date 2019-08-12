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РИА Новости

Москвичи рассказали, что хотели бы видеть в парках в День города

09:41, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Парк "Зарядье". Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Большая часть участников голосования в проекте "Активный гражданин" уверена, что в День города нужно запускать фейерверки в парках и проводить специальные мероприятия для детей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
День города в столице отпразднуют 7 и 8 сентября — Москве исполнится 872 года. В 2018 году во всех округах столицы провели более 300 мероприятий - 160 концертов и музыкальных программ, 90 выставок, лекций и творческих встреч, 100 мастер-классов, 20 благотворительных акций, напомнили в мэрии.
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"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, с помощью которого москвичи выбрали праздничную программу Дня города. Своим мнением поделились 154 873 человека. Большинство горожан уверены, что в праздник должны запускать фейерверки в парках. За это проголосовали 40,82% москвичей. Специальные мероприятия для детей одобрили 29,97%", - говорится в сообщении.
Согласно данным, события с участием благотворительных фондов заинтересовали 14,16% человек. При этом 1,23 % предложили свои варианты ответа, среди них — показ фильма "Я шагаю по Москве" в кинотеатрах на открытом воздухе и исторические квесты.
Также участники проекта "Активный гражданин", выбирая программу для праздничных площадок в округах столицы, проголосовали больше всего за концерты современной музыки (37,34%). Театрализованные представления посетили бы 26,46%, а концерты классической музыки — 20,02%.
Поэтические программы, согласно голосованию, интересны 4,37% москвичей. Граждане также предложили шахматные турниры, концерты народных коллективов и битбокс-баттлы.
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