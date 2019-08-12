В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области

ЧИТА, 12 авг – РИА Новости. Сводные отряды по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Восточного военного округа завершили работы по дезинфекции домов и придворовых территорий, пострадавших от паводков в Амурской области, сообщила пресс-служба ВВО.

"Дезинфекция проводилась в населенных пунктах Мазаново, Угловое, Белоярово, Красноярово, Молчаново, Новокиевский Увал, Практичи, Путятино. Военнослужащие подразделений войск РХБ защиты округа обработали более 480 домов и придворовых территорий, а также 50 километров дорог", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в мероприятиях по дезинфекции участвовало 50 военных и было задействовано 25 единиц техники.