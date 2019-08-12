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РИА Новости

Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"

08:50, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поддержал проект КНР "Один пояс - один путь", он считает, что проект не противоречит проекту самого Туркменистана по возрождению Шелкового пути.
"То, что выдвигают наши китайские друзья - "Один пояс - один путь" и возрождение Великого Шелкового пути… Действительно, эти две экономические стратегии всегда, я думаю, востребованы, потому что они будут существовать на благо и процветание народов наших стран", - заявил Бердымухамедов.
Флаг Китая в Шанхае. Архивное фото
23 июля, 07:35РИА Новости
В КНР рассказали о борьбе с коррупцией в рамках "Одного пояса, одного пути"
Концепция "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года..
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Каспийский экономический форумСи ЦзиньпинГурбангулы БердымухамедовТуркменияКитайВ мире
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