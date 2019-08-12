Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"

ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поддержал проект КНР "Один пояс - один путь", он считает, что проект не противоречит проекту самого Туркменистана по возрождению Шелкового пути.
"То, что выдвигают наши китайские друзья - "Один пояс - один путь" и возрождение Великого Шелкового пути… Действительно, эти две экономические стратегии всегда, я думаю, востребованы, потому что они будут существовать на благо и процветание народов наших стран", - заявил Бердымухамедов.
Концепция "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года..