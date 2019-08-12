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РИА Новости

В Приамурье один поселок остается без транспортного сообщения из-за паводка

08:11, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкТерритория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Селемджинском районе Амурской области
Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг - РИА Новости. Все участки дорог в трех районах Приамурья, подтопленные паводком, освободились от воды, без транспортного сообщения пока остается один поселок в Зейском районе, сообщает правительство региона.
"Вода сохраняется на 14 участках автомобильных дорог... В Мазановском, Ромненском и Константиновском районах все участки дорог освободились от воды. Без транспортного сообщения остаётся поселок Октябрьский Зейского района", - говорится в сообщении.
В Амурской области 25 июля введен режим ЧС регионального значения из-за вызванного дождями паводка.
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