Девять населенных пунктов в Приамурье освободились от паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг - РИА Новости. Вода ушла за сутки из девяти населенных пунктов Амурской области, где из-за дождевого паводка действует режим ЧС, подтопленными остаются 20 населенных пунктов, три жилых дома, 350 дачных участков, сообщается на сайте правительства региона.

"На территории 11 муниципальных образований Приамурья (9 районов и 2 городских округа) подтоплено 20 населённых пунктов (-9 за сутки). Остаются подтопленными два жилых дома в Мазановском районе и один жилой дом в Благовещенском районе. В Белогорске остаются подтопленными 350 дачных участков",- говорится в информации.

Также подтоплены 224 придворовые территории. Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2154 человека, в том числе 723 ребёнка, в пунктах временного размещения остаются 58 человек, из них 24 ребёнка, у родственников расселены 2096 человек, из них 699 детей. В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка на территории Амурской области задействовано 693 человека, 133 единицы техники, 26 плавательных средств.