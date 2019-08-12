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РИА Новости

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

06:04, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкУкраинские гривны
Украинские гривны
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Украинские гривны. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
"Люди из страны выезжают достаточно активно и пока еще пересылают деньги, достаточно много. Это позволяет балансировать в значительной степени платежный баланс", — рассказал он, отвечая на вопрос о том, на сколько еще "хватит" украинской экономики.
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По его словам, когда мигранты окончательно осядут за рубежом, перевезут туда свои семьи и перестанут посылать в страну деньги, то станет намного сложнее поддерживать инфраструктуру в государстве, которое когда-то было рассчитано на проживание почти 50 миллионов человек.
Важнейшим условием стабильности украинской экономики эксперт назвал внешнее финансирование.
"Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться. Если новая команда (президента Владимира Зеленского. — Прим. ред.) начнет, продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то, наверно, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее", — заключил Саливон.
Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают увеличиваться, а зарплаты и соцвыплаты остаются на низком уровне.
Виктор Медведчук
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да вот по барабану..русофобы должны страдать..русофобия обязан быть самым дорогим продуктом на планете))
12 августа, 07:06
ЗВЗа, Веру, царя и Отечество!
16031003
Поздно пить горилку, когда экономика отвалилась. Нет больше УССР, аминь.
12 августа, 06:22
ЛКЛысый Кучерявый
113221501
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