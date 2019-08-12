В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

"Люди из страны выезжают достаточно активно и пока еще пересылают деньги, достаточно много. Это позволяет балансировать в значительной степени платежный баланс", — рассказал он, отвечая на вопрос о том, на сколько еще "хватит" украинской экономики.

По его словам, когда мигранты окончательно осядут за рубежом, перевезут туда свои семьи и перестанут посылать в страну деньги, то станет намного сложнее поддерживать инфраструктуру в государстве, которое когда-то было рассчитано на проживание почти 50 миллионов человек.

Важнейшим условием стабильности украинской экономики эксперт назвал внешнее финансирование.

"Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться. Если новая команда (президента Владимира Зеленского. — Прим. ред.) начнет, продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то, наверно, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее", — заключил Саливон.