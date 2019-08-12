Космонавтам на МКС необходим душ, заявили в РАН

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Космонавтам на Международной космической станции (МКС) нужен душ, но места для него пока нет, а проблема его отсутствия временно решена с помощью салфеток, которые смачиваются теплой водой, сообщила РИА Новости в понедельник заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Евгения Ярманова.

"(В свое время) космонавты как партизаны мылись в ФГБ (Функционально-грузовой модуль "Заря" - ред.), в результате чего со стен модуля пришлось удалять образовавшуюся из-за влажности плесень. После этого они попросили нас сделать укладку "Водные процедуры", - сказала она.

По словам ученой, укладка, разработанная ИМБП, представляет собой пакет, в который помещается сухая салфетка. Пакет наполняется теплой водой из бортового "самовара", после чего разрывается, и космонавт обтирается влажной салфеткой.

"Космонавты жаловались, что влажные полотенца, которые присылаются на станцию грузовым кораблем "Прогресс", холодные. А салфетки получаются теплыми. После этого все успокоились по вопросу размещения душа на МКС, понимая, что места для него все равно нет", - пояснила Ярманова.

Однако она сказала, что душ на станции необходим. "И если его делать, то с использованием современных технологий, которые позволяют минимизировать образование плесени", - добавила ученый.