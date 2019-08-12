Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Студентов вузов в России в будущем станут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСиС" Нурлан Киясов.

На основании данных цифрового следа студентов система будет оценивать их успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение.

После анализа полученной информации руководство вузов будет решать: поощрить учащегося, посоветовать пройти дополнительные курсы, активнее спрашивать его на парах, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить.

Как отметил Киясов, искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей.

Для тестирования системы выберут несколько вузов, причем внедрение системы начнется уже в этом году, а к 2021-му в отдельных университетах будут действовать опытные образцы.

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не станут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.