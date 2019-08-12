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РИА Новости

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

03:06, 12 августа 2019
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© Fotolia / taa22Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Fotolia / taa22
Искусственный интеллект
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Студентов вузов в России в будущем станут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСиС" Нурлан Киясов.
На основании данных цифрового следа студентов система будет оценивать их успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение.
После анализа полученной информации руководство вузов будет решать: поощрить учащегося, посоветовать пройти дополнительные курсы, активнее спрашивать его на парах, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить.
Как отметил Киясов, искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей.
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Для тестирования системы выберут несколько вузов, причем внедрение системы начнется уже в этом году, а к 2021-му в отдельных университетах будут действовать опытные образцы.
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не станут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
По данным Министерства образования, в прошлом году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% учащихся. Эксперты считают, что внедрение искусственного интеллекта позволит снизить этот показатель до десяти процентов.
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Популярные комментарии
В алгоритме оценки успеваемости нет никакого искусственного интеллекта, а есть несложный алгоритм обработки статистических данных конкретного учащегося. Более того, можно таким же образом обработать статистическую информацию группы, курса, факультета, института, но все равно это никогда не будет искусственным интеллектом - не вводите людей в заблуждение.
12 августа, 03:51
llevksm
12610007
Такую фишку надо с правительства и сГосдумы начинать, Алиса нафиг всех уволит.
12 августа, 05:21
Олег Ляшкин
14100000
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