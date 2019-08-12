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РИА Новости

Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом

00:17, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в 71 регионе России не превышает 20% от общей численности населения, при этом в Ямало-Ненецком автономном округе к этой категории можно отнести 45% семей, а в Ингушетии всего около 2%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
По мнению экспертов, составивших рейтинг регионов по численности среднего класса, стабильность и процветание многих развитых стран объясняется высокой долей среднего класса в обществе. Это люди, которые обладают высокой степенью финансовой независимости и являются двигателем многих общественно-политических и экономических процессов, обеспечивающих устойчивое поступательное развитие государства.
Исследование проводилось на основе данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.
Оценка зарплат производилась на основе данных по уровню зарплат за 12 месяцев с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
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Десятка лидеров

Согласно исследованию, в целом в России среди семей, где есть хотя бы один работающий человек, 14,2% можно отнести к среднему классу. В модели учитываются только трудовые доходы, при этом у многих людей есть и другие поступления, например, от сдачи жилья, проценты по вкладам, поэтому доля среднего класса может быть несколько выше, но не радикально, считают авторы рейтинга. При этом среди регионов разница в доле среднего класса очень высокая.
С заметным отрывом лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, у которого 45% семей можно отнести к среднему классу. В первую очередь это объясняется достаточно высокими зарплатами, но свою роль играет и невысокая стоимость жилья. Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5%) и Чукотском автономном округе (33,8%).
На четвертой и пятой позициях расположились Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ненецкий автономный округ с результатами 32% и 29% соответственно.
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В целом первая пятерка достаточно сильно отличается от остальных регионов, отмечают составители рейтинга. Все эти регионы в экономическом плане успешны за счет полезных ископаемых, тут достаточно суровые климатические условия, поэтому не так много семей покупают себе жилье на всю жизнь. Многие обзаводятся квартирами и домами в других регионах России с целью последующего переезда туда. Это обеспечивает более низкие цены на жилье в этих регионах, что повышает долю среднего класса.
Москва в рейтинге занимает седьмую позицию, а Санкт-Петербург – восьмую. В двух столицах чуть более четверти всех семей можно отнести к среднему классу. По мнению экспертов, можно было бы ожидать и больших цифр, ведь зарплаты в этих двух городах достаточно высокие, особенно в Москве. Однако расходы тут также не маленькие.
Во-первых, цены на жилье ощутимо выше среднероссийских, во-вторых, повседневные расходы, включаемые в прожиточный минимум, также находятся на высоком уровне, в основном за счет высокой стоимости потребительских услуг. Несмотря на то, что два крупнейших города уступают в процентах доли среднего класса регионам-лидерам, по абсолютному числу таких семей они намного опережают северные регионы. В Москве и в Санкт-Петербурге проживает 22% от всего среднего класса России, а в первой пятерке рейтинга лишь 4,5%, то есть в пять раз меньше.
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Аутсайдеры

Последние пять строк рейтинга занимают республики Серверного Кавказа – это Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. В этих регионах достаточно большой состав семей за счет высокой рождаемости, и, как правило, невысоких зарплат не хватает, чтобы отнести семьи к среднему классу.
В последнюю десятку также попали Калмыкия с долей 4,9%, Крым (5,5%), Ивановская область (5,6%), Орловская область (6,1%). Все регионы в конце списка характеризуются малой долей населения с относительно высокими зарплатами, что и определяет низкую долю среднего класса.
В целом, согласно исследованию, медианное значение доли семей, которых можно отнести к среднему классу, по регионам составляет 11,4%. Это означает, что более половины регионов имеют долю среднего класса выше этого значения, а менее половины – ниже. В 14 регионах более 20% семей относится к среднему классу, еще в 10 регионах эта доля находится на уровне выше среднероссийского значения.
Как резюмируют авторы исследования, в 61 регионе доля среднего класса не дотягивает даже до невысокого среднероссийского уровня, то есть можно сказать, что в большинстве регионов России эта доля очень низкая, и средний класс играет незначительную роль в социальной и экономической ситуации. В 35 регионах доля среднего класса менее 10%, а в трех регионах она не превышает 3%.
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Прогнозы

Средний класс фактически определяется балансом расходов и доходов, поэтому его динамика может быть вызвана как изменением расходов, так и ростом доходов, полагают эксперты. По их мнению, в части расходов каких-то ощутимых позитивных изменений ждать не стоит: прожиточный минимум и стоимость автомобилей сокращаться точно не будут, а вот жилье может стать несколько доступнее. Самая главная надежда тут на ипотеку, в первую очередь на снижение ставок.
При этом запас по возможному снижению ипотечных ставок не столь велик. Вслед за ростом доступности ипотеки цены на недвижимость могут ощутимо вырасти, что "съест" позитивный эффект. Поэтому, как полагают эксперты, в среднесрочной перспективе денежная планка для отнесения к среднему классу вряд ли сильно сдвинется вниз.
Главная надежда на рост среднего класса связана с ростом зарплат, которые, скорее всего, будут увеличиваться даже при невысоких темпах экономического роста. Катализатором станет дефицит работников из-за выхода на рынок труда малочисленного поколения рожденных в 1990-е годы. В целом прогнозируемый экономический рост и изменения на рынке труда, по оценкам составителей рейтинга, увеличат долю среднего класса на пятилетнем горизонте примерно в 1,4-1,6 раза.
* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
Рейтинг регионов по численности среднего класса
00:00РИА Новости
Рейтинг регионов по численности среднего класса
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