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РИА Новости

На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики

23:59, 11 августа 2019
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики. Соответсвующее видео появилось на YouTube.
Инцидент произошел в городе Хмельницкий. Группа радикалов заметила в одном из кафе мужчину в рубашке с нашивками в виде российского флага и герба, серпа и молота и надписью "ОМОН". Националисты подошли к столику и начали спрашивать посетителя, где он купил такую одежду. Мужчина ответил, что приобрел рубашку в Испании и даже не обратил внимание на эмблемы.
Радикалы сказали соотечественнику снять рубашку, однако тут же стали срезать нашивки ножом.
"Что вы делаете? Зачем вы режете? Просто бы снял. Ребят, успокойтесь", — обратилась к ним спутница мужчины.
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Националисты заявили, что купят украинцу желто-голубую рубашку. Неизвестно, выполнили ли они обещание.
В конце ролика один из радикалов призвал соотечественников "реагировать" на подобные инциденты.
В последнее время на Украине участились случаи нападения националистов на соотечественников из-за использования российской символики или употребления русского языка. Ранее в селе Буймер местные жители избили инвалида-переселенца из Донбасса из-за русской речи. При этом подобное агрессивное поведение поддерживают и украинские власти. Так, бывший народный депутат от фракции "Свобода" и языковед Ирина Фарион призвала соотечественников к насилию над русскоговорящими украинцами.
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Ситуация на УкраинеХмельницкий (город)РоссияУкраинаВ мире
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Уровень интеллекта не позволяет им понять того, что недоразумения могут случиться с их согражданами за рубежом. За логотип сети общественных туалетов, коим и является некое сине-жёлтое недоразумение, могут отхватывать
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mxx876
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