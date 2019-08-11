МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики. Соответсвующее видео появилось на YouTube.

Инцидент произошел в городе Хмельницкий. Группа радикалов заметила в одном из кафе мужчину в рубашке с нашивками в виде российского флага и герба, серпа и молота и надписью "ОМОН". Националисты подошли к столику и начали спрашивать посетителя, где он купил такую одежду. Мужчина ответил, что приобрел рубашку в Испании и даже не обратил внимание на эмблемы.

Радикалы сказали соотечественнику снять рубашку, однако тут же стали срезать нашивки ножом.

"Что вы делаете? Зачем вы режете? Просто бы снял. Ребят, успокойтесь", — обратилась к ним спутница мужчины.

Националисты заявили, что купят украинцу желто-голубую рубашку. Неизвестно, выполнили ли они обещание.

В конце ролика один из радикалов призвал соотечественников "реагировать" на подобные инциденты.