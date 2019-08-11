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РИА Новости
Ядерные технологии

В "Росатоме" назвали погибших под Архангельском "элитой ядерного центра"

21:33, 11 августа 2019
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© REUTERS / STRINGERКПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
© REUTERS / STRINGER
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сотрудники Саровского ядерного центра, погибшие при ЧП в Архангельской области, были его элитой — первоклассными специалистами, имевшими разносторонние увлечения, сообщил "Росатом".
В четверг на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. "Росатом" проинформировал о гибели пяти своих сотрудников, это сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.
Согласно биографической справке, опубликованной в сообщении госкорпорации, 43-летний Вьюшин работал в ядерном центре с 1998 года, он разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение. Вьюшин был участником международных научных проектов, в том числе по созданию спектрометра фотонов высоких энергий для экспериментов на Большом адронном коллайдере в швейцарском ЦЕРНе.
"Коллеги знали, что у него два пристрастия — семья и работа. Выезжая на полигон, всегда говорил: "Хочу быть полезным России", — рассказали в "Росатоме".
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
10 августа, 16:06РИА Новости
Росатом: гибель людей при ЧП под Архангельском вызвана стечением факторов
Ведущий инженер-электроник отдела 50-летний Евгений Коратаев в экспедициях исполнял обязанности начальника смены.
"Квалифицированный, инициативный работник, умеющий организовать работу, управлять коллективом и грамотно решать поставленные задачи. Он работал на одном из предприятий среднего бизнеса города Сарова, два года назад как отличный специалист был приглашен для работы в ядерном центре", — говорится в сообщении.
Он был заядлым автомобилистом и увлекался музыкой. В госкорпорации отмечают, что он был первым диджеем в городе Саров.
Начальник научно-испытательной группы Вячеслав Липшев (40 лет) начинал работу в ядерном центре прибористом, без отрыва от производства получил высшее образование и стал работать инженером-исследователем.
"Проявил отличные знания и организаторские способности, год назад был назначен начальником испытательной группы. Занимался методиками измерений, проводил уникальные работы по подготовке спецтехники. Отличный спортсмен, занимался плаванием, увлекался охотой", — рассказали в "Росатоме".
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Вчера, 21:27Ядерные технологии
Погибшие сотрудники Саровского ядерного центра пытались предотвратить взрыв
Инженер по испытаниям первой категории 46-летний Пичугин был одним из опытных специалистов по монтажу и наладке испытательного оборудования. "Он мог справиться с любой порученной работой, из тех людей, которых называют русскими умельцами. Увлекался мотоциклами, байкер", — говорится в сообщении.
Замначальника научно-испытательного отделения — глава научно-испытательного отдела 71-летний Яновский был одним из самых опытных специалистов ядерного центра, где проработал 47 лет. Со своей супругой он был знаком со школьной скамьи. Оба окончили Харьковский авиационный институт, молодыми специалистами приехали в ядерный центр и вместе работали всю жизнь. Заслуженный работник атомной промышленности, неоднократно отмечался ведомственными наградами.
"Человек творческий, много сил отдавал подготовке молодежи. Автор более 50 отчетов и разработок, заядлый рыбак и охотник", — заключили в "Росатоме".
РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома") — крупнейший российский научно-технический центр, который решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Как сообщается на сайте ВНИИЭФ, в числе основных задач центра — обеспечение надежности ядерного арсенала России. В саровском ядерном центре ведутся работы по повышению технических характеристик и эффективности отечественного ядерного оружия.
Логотип Росатом
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Погибших сотрудников Саровского ядерного центра представили к госнаградам
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Ядерные технологииВзрыв на полигоне под АрхангельскомСаровский ядерный центрРосатомАрхангельская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Прискорбно , что гибель талантливых целеустремлённых людей, отдавших самое дорогое для защиты страны и вашей жизни ,вы пытаетесь втащить в политическое русло.
11 августа, 22:06
ИСИван Семёнов
3010022
Как легко теряем элиту. Легко и тупо. Как потеряли капитанов на Лошарике. Как потеряли генералов в Сирии. Как легко... Их уже не вернуть, а их знания и опыт нам бы пригодились еще не раз, но...потеряли...легко....по русски... Жаль, но раз страна с такой легкостью теряет элиту, то жизнь обычному человеку для ней равна нулю.
11 августа, 21:58
Gabriel Izgesiaz
9100018
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КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Погибшие сотрудники Саровского ядерного центра пытались предотвратить взрыв
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