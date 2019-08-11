Погибшие сотрудники Саровского ядерного центра пытались предотвратить взрыв

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) пытались предотвратить ЧП, произошедшее в Архангельской области, заявил директор центра Валентин Костюков.

"По предварительному анализу, мы видели и чувствовали, что они боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, это не удалось", - сказал Костюков в эфире "Канал-16". Телевидение Сарова". Запись выступления размещена на официальном канале телевидения Сарова в Youtube.

По словам директора, имела место "цепь трагических случайностей".

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

В Сарове в воскресенье объявлен двухдневный траур в связи с гибелью пятерых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Как отмечается в постановлении городской администрации, они погибли "при выполнении задания государственного значения".